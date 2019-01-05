Сб, 5.01.2019
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Крупнейшая инвестиция в жизни: канадский бизнесмен купил паромы Hiiumaa и Muhumaa

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Паром Muhumaa.

ФОТО: Eduard Laur

Предприятие из канадской провинции Лабрадор купило паромы, которые ранее носили названия Muhumaa и Hiiumaa, пишет Postimees со ссылкой на Meie Maa.

Девять лет назад построенный в Норвегии и пять лет назад перевозивший пассажиров между Куйвасту и Виртсу паром Muhumaa в этом году в январе или позже в феврале под именем Qajaqi начнет обслуживать пассажиров на восточном побережье Канады в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, в проливе Белл-Айл.

Паром Hiiumaa, который будет обслуживать пассажиров восточного побережья Лабрадор, еще ждет смены названия. Вице-президент Woodward Groupp Питер Вудворд сказал, что будет куплен и третий паром (видимо, Saaremaa — прим.ред.). Стоимость сделки вице-президент не назвал, но отметил, что это крупнейшая в его жизни инвестиция.

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