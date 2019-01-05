Крупнейшая инвестиция в жизни: канадский бизнесмен купил паромы Hiiumaa и Muhumaa

Девять лет назад построенный в Норвегии и пять лет назад перевозивший пассажиров между Куйвасту и Виртсу паром Muhumaa в этом году в январе или позже в феврале под именем Qajaqi начнет обслуживать пассажиров на восточном побережье Канады в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, в проливе Белл-Айл.