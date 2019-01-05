Земельные участки серийного убийцы Сеппянена выставят на аукцион: семьям жертв выплатят 60 000 евро

По сообщению Ведомства по взысканию долгов, он должен своим жертвам, близким жертв и другим кредиторам в общей сложности 130 000 евро. Сумма неуплаченных компенсаций, связанных с совершенными им преступлениями составляет 60 000 евро. Он также должен выплатить немалую сумму Ведомству сельской местности. Среди долгов есть и небольшие суммы, такие как платы за посещение стоматолога.