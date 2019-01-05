Земельные участки серийного убийцы Сеппянена выставят на аукцион: семьям жертв выплатят 60 000 евро

Земельные участки в Финляндии признанного виновным в двух убийствах и трех покушениях серийного топителя Пекки Сеппянена будут проданы на принудительном аукционе, чтобы погасить его долги. Приговоренный судом к 14,5 годам лишения свободы мужчина владеет двумя фермами в местечках Контиолахти и Тохмаярви.
Ведомство по взысканию долгов Северной Карелии в декабре провело официальные переговоры с кредиторами Сеппянена, передает Yle.
По сообщению Ведомства по взысканию долгов, он должен своим жертвам, близким жертв и другим кредиторам в общей сложности 130 000 евро. Сумма неуплаченных компенсаций, связанных с совершенными им преступлениями составляет 60 000 евро. Он также должен выплатить немалую сумму Ведомству сельской местности. Среди долгов есть и небольшие суммы, такие как платы за посещение стоматолога.
Ведомство по взысканию долгов Северной Карелии продаст две фермы Сеппянена на сетевом аукционе. Дата проведения аукциона еще не определена.