Картина дня: поиск пропавшей женщины, эстонец на Кубе и война мафий

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Фото: полиция ищет виновника и очевидцев вчерашнего инцидента на парковке Maxima
Вчера, 4 января, в десять часов вечера в Тарту на парковке Maxima на улице Выру произошло столкновение автомобилей, виновник покинул место происшествия. Читайте далее...
Машина задела боковым зеркалом идущего по проезжей части ребенка
Вчера, 4 января, в 16:14 произошло ДТП в волости Камбья, в деревне Реола на Ванакооли-теэ, где идущего по проезжей части 13-летнего мальчика сбила машина. Читайте далее...
Эстонец на Кубе: хотя бы раз в жизни смог почувствовать себя божеством
Путешественник из Эстонии Яак Нильсон рассказывает о своих приключениях на Кубе. Читайте далее...
Война мафии: эстонскому киллеру по прозвищу Мясник за убийство лидера группировки обещали 100 000 евро
Приговоренный в Ирландии за планирование заказного убийства к шести годам тюрьмы Имре Аракас (прозвище Мясник – прим. ред.), по данным источников, должен был получить от мафиозного клана Кинахан 100 000 евро. Читайте далее...
Последствия снежной бури в Эстонии? Яхта превратилась в глыбу льда
В порту Кярдла стоит парусник, который полностью обледенел. Читайте далее...
Фото: машина скорой помощи с пациентом столкнулась с автобусом
Сегодня в 13:16 в Тарту на углу улиц Выру и Ваба столкнулись машина скорой помощи и автобус. Читайте далее...
Перенесшую жуткое падение в Отепя россиянку ждал еще один удар
Вчера, 4 января, с горы Техванди во время тренировки упала россиянка Стефания Надымова. Она была на скорой помощи доставлена в больницу, но быстро ее покинула и была готова сегодня принять участие в этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью. Но этого ей не удалось сделать. Читайте далее...
Добровольцы нашли труп пропавшей женщины
В субботу утром десятки добровольцев со всей Эстонии собрались утром в Роосна-Аллику, чтобы искать пропавшую 21 декабря Лууле, пишет Järva Teataja. Днем полиция сообщила, что пропавшая была найдена мертвой. Читайте далее...