Картина дня: поиск пропавшей женщины, эстонец на Кубе и война мафий

Фото: полиция ищет виновника и очевидцев вчерашнего инцидента на парковке Maxima

Вчера, 4 января, в десять часов вечера в Тарту на парковке Maxima на улице Выру произошло столкновение автомобилей, виновник покинул место происшествия. Читайте далее...

Машина задела боковым зеркалом идущего по проезжей части ребенка

Вчера, 4 января, в 16:14 произошло ДТП в волости Камбья, в деревне Реола на Ванакооли-теэ, где идущего по проезжей части 13-летнего мальчика сбила машина. Читайте далее...

Эстонец на Кубе: хотя бы раз в жизни смог почувствовать себя божеством

Путешественник из Эстонии Яак Нильсон рассказывает о своих приключениях на Кубе. Читайте далее...

Война мафии: эстонскому киллеру по прозвищу Мясник за убийство лидера группировки обещали 100 000 евро

Приговоренный в Ирландии за планирование заказного убийства к шести годам тюрьмы Имре Аракас (прозвище Мясник – прим. ред.), по данным источников, должен был получить от мафиозного клана Кинахан 100 000 евро. Читайте далее...

Последствия снежной бури в Эстонии? Яхта превратилась в глыбу льда

В порту Кярдла стоит парусник, который полностью обледенел. Читайте далее...

Фото: машина скорой помощи с пациентом столкнулась с автобусом

Сегодня в 13:16 в Тарту на углу улиц Выру и Ваба столкнулись машина скорой помощи и автобус. Читайте далее...

Перенесшую жуткое падение в Отепя россиянку ждал еще один удар

Вчера, 4 января, с горы Техванди во время тренировки упала россиянка Стефания Надымова. Она была на скорой помощи доставлена в больницу, но быстро ее покинула и была готова сегодня принять участие в этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью. Но этого ей не удалось сделать. Читайте далее...

Добровольцы нашли труп пропавшей женщины