В Дагестане умер трехлетний мальчик, раненный пулей в голову во время новогоднего салюта

Во время фейерверка кто-то в толпе открыл огонь из боевого оружия. Ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу Дербента с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и слепыми проникающими огнестрельными ранениями черепа, передает Newsru.

Состояние мальчика не позволило перевезти его в другую больницу, но благотворительный фонд оплатил приезд в Дербент одного ведущих реаниматологов московского НИИ им. Склифосовского, пишет "Кавказский узел".

Дагестанским коллегам также в режиме онлайн помогали нейрохирурги и реаниматологии научно-исследовательских центров Москвы и Санкт-Петербурга, отмечается в Instagram дагестанского минздрава. Кроме того, в Дербент приезжали врачи дагестанского Центра медицины катастроф.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей спасти ребенка не удалось. <...> Ранение было несовместимым с жизнью. Пуля задела самые важные структуры мозга мальчика", - сообщили в минздраве. По словам родных ребенка, трехлетний Шамиль скончался 5 января около 11:00 не приходя в сознание. Они также сообщили, что операция по извлечению пули не проводилась.

Стрелявший еще на свободе, его личность пока не установлена, сообщает дагестанский портал "Новое дело". При этом издание отмечает, что поиск стрелка в регионе является долгом чести.