Первыми номерами в Таллинне от EKRE будут Куннас, Хельме и Эспенберг

В первом избирательном округе, в который входят таллиннские районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне, первым номером будет Урмас Эспенберг, за ним идут Урмас Рейтельманн и Арго Лууде.

В избирательном округе в столичных районах Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита первый номер у Лео Куннаса, за ним следуют Эндель Оя и Майт Талу.

В Мустамяэ и Нымме список возглавляет Мартин Хельме, за ним следуют Кадри Вилба и Вессе Аллик.