Сб, 5.01.2019
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  • Первыми номерами в Таллинне от EKRE будут Куннас, Хельме и Эспенберг

Первыми номерами в Таллинне от EKRE будут Куннас, Хельме и Эспенберг

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На заседании EKRE была утверждена предвыборная программа партии и избирательный список.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) на прошедшем сегодня собрании совета уполномоченных утвердила избирательный список, с которым она пойдет на парламентские выборы 3 марта, передает Rus.ERR.

В первом избирательном округе, в который входят таллиннские районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне, первым номером будет Урмас Эспенберг, за ним идут Урмас Рейтельманн и Арго Лууде.

В избирательном округе в столичных районах Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита первый номер у Лео Куннаса, за ним следуют Эндель Оя и Майт Талу.

В Мустамяэ и Нымме список возглавляет Мартин Хельме, за ним следуют Кадри Вилба и Вессе Аллик.

В самом большом избирательном округе в Харьюмаа и Рапламаа, где большинство партий выставили свои ударные силы, EKRE первым номером поставил Хенна Пыллуааса, за ним идут Сийм Похлак и Рене Кокк.

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