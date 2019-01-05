Фото и видео: в Париже прошла первая в новом году акция протеста

Сторонники движения "желтых жилетов" в субботу, 5 января, снова вышли на протесты. В акции приняли участие куда меньше активистов, чем во время предыдущих протестов. В центре Парижа собрались лишь несколько сотен человек, в других городах: от нескольких десятков до 1,2 тысяч. Протест во французской столице перерос в столкновения с полицией, она применила слезоточивый газ, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.