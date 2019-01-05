Погибли более 30 человек: стало известно, какой месяц стал самым трагическим на дорогах Эстонии

«За последние годы общая картина движения не улучшилась. В прошлом году в ДТП погибло столько же, сколько в 2015 году, а в 2017 году — значительно меньше», - рассказала BNS ведущий сотрудник отдела охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, по словам которой половина ДТП произошла в Таллинне и Харьюском уезде, десятая часть — в Тартумаа.

В 2018 году число ДТП с мотоциклами выросло на треть. В 2017 году погибших мотоциклистов не было, в прошлом году погибли шестеро.

В прошлом году от вождения был отстранен 6801 человек в состоянии алкогольного опьянения, в отношении 2641 из них было возбуждено уголовное дело. У 241 водителя было обнаружено состояние наркотического опьянения. С участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 529 ДТП, в которых пострадали 184 и погибли 12 человек.

Каждый третий из 67 погибших не использовал ремни безопасности.

В прошлом году погибли 12 пешеходов, в 2017 году 9, в 2016 году 22, а в 2015 году 24. Велосипедистов в прошлом году погибло четверо, в 2017 году двое, в 2016 пятеро, а в 2015. году трое. В ДТП с участие грузовиков погибли 18 человек, в 2017 году 10, в 2016 году 11, в 2015 году 16.