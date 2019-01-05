В Ида-Вирумаа семилетняя девочка сорвалась с обрыва и погибла

В Ида-Вирумаа семилетняя девочка сорвалась с обрыва и погиблаДополнено в 19.15!
5 января 2019, 18:09
Сегодня в Ида-Вирумаа сорвалась с обрыва и погибла маленькая девочка, передает Postimees.
Сегодня, 5 января, сообщили, что в поселке Вока, Ида-Вирумаа, семилетняя девочка упала с глинта.
"Первой на место происшествия подоспела спасательная бригада из Силламяэ, спасатели пытались вернуть ребенка к жизни. К сожалению, это не принесло результатов", - сказала пресс-секретарь Идаского спасательного центра Евгения Парв.
Парв добавила, что девочка была с двумя взрослыми, одним из которых была ее мать.
Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела. Уголовное дело, которым руководит Вируская окружная прокуратура, возбуждено по статье 117 о причинении смерти по неосторожности.
Поселок Вока на карте: