В Ида-Вирумаа семилетняя девочка сорвалась с обрыва и погибла

Сегодня, 5 января, сообщили, что в поселке Вока, Ида-Вирумаа, семилетняя девочка упала с глинта.

"Первой на место происшествия подоспела спасательная бригада из Силламяэ, спасатели пытались вернуть ребенка к жизни. К сожалению, это не принесло результатов", - сказала пресс-секретарь Идаского спасательного центра Евгения Парв.

Парв добавила, что девочка была с двумя взрослыми, одним из которых была ее мать.

Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела. Уголовное дело, которым руководит Вируская окружная прокуратура, возбуждено по статье 117 о причинении смерти по неосторожности.