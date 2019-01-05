Сб, 5.01.2019
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  • В Ида-Вирумаа семилетняя девочка сорвалась с обрыва и погибла

В Ида-Вирумаа семилетняя девочка сорвалась с обрыва и погибла
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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

Сегодня в Ида-Вирумаа сорвалась с обрыва и погибла маленькая девочка, передает Postimees.

Сегодня, 5 января, сообщили, что в поселке Вока, Ида-Вирумаа, семилетняя девочка упала с глинта.

"Первой на место происшествия подоспела спасательная бригада из Силламяэ, спасатели пытались вернуть ребенка к жизни. К сожалению, это не принесло результатов", - сказала пресс-секретарь Идаского спасательного центра Евгения Парв.

Парв добавила, что девочка была с двумя взрослыми, одним из которых была ее мать.

Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела. Уголовное дело, которым руководит Вируская окружная прокуратура, возбуждено по статье 117 о причинении смерти по неосторожности.

Поселок Вока на карте:

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