А курица сгорела: почему комедия о блокадном Ленинграде провальна

А что же общественность? – спросите вы. А общественность (не вся, но определенная, наиболее голосистая ее часть) всегда – притом не глядя - охотно реагирует на команду «Ату его, ату!». И ей все равно, что подвергнуть остракизму: великий роман «Доктор Живаго», пустоватую, хотя эффектную «Матильду» или «Праздник», который в противном случае и серьезного-то разговора не стоил бы.

Кошка была не та

Режиссер хотел создать притчу о том, что в то время, когда одни жрут от пуза, другие голодают, и что сытый голодного не разумеет. Блокада, как пояснял он, только предлагаемые обстоятельства, картина по сути своей - иносказание. (Наивная надежда художника, что новая номенклатура, вроде дуры-чиновницы, которая вошла в анналы истории бессмертным афоризмом «Государство не просило вас рожать!», посмотрит, оборотится на себя и покраснеет от стыда?)

Кошку бьют, а невестке наветку дают. (Народная мудрость). Но кошка, во-первых, дохлая, а во-вторых – вообще не та. Персонажи, избранные режиссером, не вписываются во время, а отношения между ними и их вместе – с закадровым миром, приблизительны и в них трудно поверить.

Блокадный Ленинград. Семья профессора Воскресенского встречает Новый, 1942-й, год. Стол ломится от яств, которые нужный родине и партии ученый получает в качестве пайка за свою работу. В ходе картины выясняется, что он работает над бактериологическим оружием. Было бы ложью и ханжеством уверять, будто в СССР бактериологическое оружие не делали. Еще как делали! Более того, есть упоминания, что оно в ограниченном масштабе было применено под Сталинградом, но очень неудачно. Однако научно-производственный комплекс с середины 1930-х находился на острове Вознесения в Аральском море и был глубоко засекречен. (Воскресенский / Вознесенский – случайное созвучие?) Прокол авторов в том, что во время блокады научно-исследовательские учреждения Ленинграда, в том числе Институт растениеводства, решали исключительно неотложные прикладные задачи; биологи, в частности, разработали технологию изготовления витаминного настоя из хвои. Существуй в городе такая лаборатория, как в фильме, ее бы эвакуировали в первую очередь – как объект стратегического значения.

Но ладно, оставим в стороне этот допуск, он не столь важен. Пойдем дальше.