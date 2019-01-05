Перекрытые дороги, отмененные авиарейсы и лавины: Австрию засыпает снегом

Отмечается, что в Верхней Штирии были перекрыты некоторые дороги. Больше всего пострадал от непогоды штирийский район Лизен, где в двух небольших поселениях заблокированными оказались сотни местных жителей и туристов.

С целью противостояния стихии власти федеральной земли Штирия обратилась за помощью к военным, сообщает Korrespondent.net.