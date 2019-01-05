Перекрытые дороги, отмененные авиарейсы и лавины: Австрию засыпает снегом
5 января 2019, 19:43
В Австрию пришли сильные снегопады и ветер, что привело к перекрытию дорог и отмене авиарейсов. Об этом в субботу, 5 января, пишет Укринформ.
Отмечается, что в Верхней Штирии были перекрыты некоторые дороги. Больше всего пострадал от непогоды штирийский район Лизен, где в двух небольших поселениях заблокированными оказались сотни местных жителей и туристов.
С целью противостояния стихии власти федеральной земли Штирия обратилась за помощью к военным, сообщает Korrespondent.net.
Непогода также повлияла на работу аэропорта Инсбрука (федеральная земля Тироль): многочисленные рейсы в субботу на вылет были отменены, а на прием - перенесены в другие аэропорты.