Видео: жители Эстонии засняли с дронов новогодние фейерверки

"Идею восприняли хорошо, однако, к сожалению, в Новый год погода была экстремально затруднительной для полета дронов. Кроме сильного ветра во многих местах был очень густой туман и, например, на островах в этот раз фейерверк с дрона заснять не удалось", - сказал Луст и добавил, что сначала у него был план снимать дроном на лету, однако из-за сильного ветра он не смог этого сделать и на время съемки пришлось пытаться удержать дрон на месте.