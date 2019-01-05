Видео: жители Эстонии засняли с дронов новогодние фейерверки

В Новый год погода не благоприятствовала дронам, однако несмотря на это Кристьяну Лусту удалось собрать видеозаписи любителей дронов, на которых можно увидеть фейерверки в городах Эстонии, передает Sakala.
За неделю до Нового года Кристьян Луст опубликовал в Фейсбук-группе, посвященной фотографиям с дрона, призыв снимать фейерверки.
"Идею восприняли хорошо, однако, к сожалению, в Новый год погода была экстремально затруднительной для полета дронов. Кроме сильного ветра во многих местах был очень густой туман и, например, на островах в этот раз фейерверк с дрона заснять не удалось", - сказал Луст и добавил, что сначала у него был план снимать дроном на лету, однако из-за сильного ветра он не смог этого сделать и на время съемки пришлось пытаться удержать дрон на месте.
Кристьян Луст рассказал, что в Фейсбук-группе, посвященной фотографиям с дрона, уже насчитывается более 600 человек.
"Для одних участников группы съемка с дрона - хобби, для других - работа", - сказал Луст и добавил, что хотя в Эстонии очень много дронов, не у всех членов группы есть свои беспилотные летательные аппараты.
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