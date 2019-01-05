Хакеры получили данные 25 миллионов паспортов клиентов популярной сети отелей

По уточненным данным, в руках хакеров могли оказаться незашифрованные паспортные данные около 5,25 млн человек, а также зашифрованные паспортные данные еще 20,3 млн человек. Об утечке данных стало известно в ноябре 2018 года, база была взломана еще в 2014 году.