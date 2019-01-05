Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выделили 65 млн рублей из резервного фонда

"Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей", - написал он в Твиттере.

Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 января 2019 г.

В правительстве сообщили также, что средства на выплату компенсаций поступят в Магнитогорск в течение трех дней.

Выплаты родным погибших и пострадавшим

Члены семей граждан, погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске, получат по 1 млн рублей на каждого умершего.

Это единовременное пособие будет выплачено на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении погибших), говорится в распоряжении правительства, которое подписал Медведев.

Кроме того, граждане, получившие тяжкий вред или вред средней тяжести здоровью в результате этой трагедии, получат единовременное пособие в размере 400 тыс. рублей на человека, тем, кому нанесен легкий вред здоровью - в размере 200 тыс. рублей на человека.

Также гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости будет оказана финансовая помощь в размере 100 тыс. рублей на человека.

Единовременная матпомощь гражданам, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате обрушения, составит 10 тыс. рублей на человека, говорится в распоряжении.

Этим же документом правительству Челябинской области поручено представить в МЧС согласованные с Минздравом и МИДом списки погибших и пострадавших в результате этого ЧП, а также списки лиц, нуждающихся в финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости.

Правительству поручено выделить в 2019 году МЧС из резервного фонда кабинета бюджетные ассигнования в размере 65 млн 140 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи Челябинской области, направленной на поддержку граждан, пострадавших в результате обрушения.

Текст распоряжения распространила в субботу пресс-служба правительства России.

Трагедия в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте трагедии 3 января.

В пятницу в СКР сообщили, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома.

Также накануне в Челябинской области был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с ЧП в Магнитогорске.