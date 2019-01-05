Власти Йыхви проводят опрос местных жителей о статусе самоуправления

В ближайшие дни жители волости смогут принять участие в опросе как в отдельных передвижных пунктах, так и в администрации волости.

"Если мы говорим о статусе уездного центра, то это вопрос не эмоциональный, а вопрос, откуда начинается государство в нашем уезде. Куда будут приходить инвестиции и откуда будет производиться так называемое региональное управление", - пояснил председатель Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст.