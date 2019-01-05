Сб, 5.01.2019
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Власти Йыхви проводят опрос местных жителей о статусе самоуправления

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Йыхви. Иллюстративное фото.

ФОТО: keha3

Волость Йыхви стремится к статусу города и по этому поводу проводит опрос местных жителей, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Голосование в интернете стартует уже в полночь. 

В ближайшие дни жители волости смогут принять участие в опросе как в отдельных передвижных пунктах, так и в администрации волости.

"Если мы говорим о статусе уездного центра, то это вопрос не эмоциональный, а вопрос, откуда начинается государство в нашем уезде. Куда будут приходить инвестиции и откуда будет производиться так называемое региональное управление", - пояснил председатель Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст.

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