В Таиланде перевернулся автобус с туристами: шестеро погибли, 50 пострадали

По дороге в Бангкок двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате чего погибли шесть человек, сообщает Korrespondent со ссылкой на The Bangkok Post.

Авария произошла вечером 5 января в центральной таиландской провинции Патумтхани. Автобус перевернулось во время дождя, когда водитель попытался избежать столкновения с другим автомобилем, затормозив.