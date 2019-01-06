Вс, 6.01.2019
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В Таиланде перевернулся автобус с туристами: шестеро погибли, 50 пострадали
Среди погибших - младенец

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ДТП в Таиланде. Фото иллюстративное

ФОТО: Handout / AFP

В Таиланде автобус с туристами перевернулось во время дождя. В результате аварии шесть человек погибли, еще 50 пострадали.

По дороге в Бангкок двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате чего погибли шесть человек, сообщает Korrespondent со ссылкой на The Bangkok Post.

Авария произошла вечером 5 января в центральной таиландской провинции Патумтхани. Автобус перевернулось во время дождя, когда водитель попытался избежать столкновения с другим автомобилем, затормозив.

В результате произошедшего погибли четыре женщины и мужчина, а также младенец. Еще 50 человек пострадали.

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