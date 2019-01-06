Туристы жалуются на эпидемию постельных клопов в Европе
6 января 2019, 9:58
За последние десятилетия постельные клопы выработали устойчивость к специальным средствам по их нейтрализации.
В европейских странах и США все больше туристов жалуются на постельных клопов, пишет Korrespondent со ссылкой на The Telegraph.
Отмечается, что количество жалоб растет, а клопы становятся более устойчивыми к средствам защиты.
По словам экспертов, в США, Европе и Великобритании появились виды клопов, невосприимчивые к специальным средствам. Также туристы стали беспечнее, они не проверяют кровати на наличие насекомых во время путешествий.