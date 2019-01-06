Вс, 6.01.2019
"В своей речи Кальюлайд – в первую очередь, президент эстонцев. Это ее конституционная привилегия". Ахто Лобьякас

Туристы жалуются на эпидемию постельных клопов в Европе

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Клопы

ФОТО: SCANPIX

За последние десятилетия постельные клопы выработали устойчивость к специальным средствам по их нейтрализации.

В европейских странах и США все больше туристов жалуются на постельных клопов, пишет Korrespondent со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что количество жалоб растет, а клопы становятся более устойчивыми к средствам защиты.

По словам экспертов, в США, Европе и Великобритании появились виды клопов, невосприимчивые к специальным средствам. Также туристы стали беспечнее, они не проверяют кровати на наличие насекомых во время путешествий.

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