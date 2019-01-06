Вс, 6.01.2019
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Финляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккею

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Хоккей, борьба за шайбу. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Хоккеисты молодежной сборной Финляндии выиграли золото чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, пишет Интерфакс.

В финале соревнования, прошедшего в Канаде, они нанесли поражение сверстникам из команды США. Финская команда вела с разницей в две шайбы, позволила сопернику отыграться, но незадолго до окончания третьего периода вырвала победу. В итоге - победа со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

Финляндия стала пятикратным чемпионом мира среди молодежи, опередив по этому показателю сборную России (четыре золота) и став третьей после Канады (17) и СССР (8) по наградам высшего достоинства.

Как сообщалось, бронзовым призером молодежного ЧМ стала сборная России, в матче за третье место победившая Швейцарию (5:2).

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