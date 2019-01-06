Финляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккею

В финале соревнования, прошедшего в Канаде, они нанесли поражение сверстникам из команды США. Финская команда вела с разницей в две шайбы, позволила сопернику отыграться, но незадолго до окончания третьего периода вырвала победу. В итоге - победа со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).