Вс, 6.01.2019
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В горах Сочи сошла лавина: есть погибшие

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Лавина. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters / Scanpix

На горном курорте в Сочи в субботу, 5 января, в лавине погибли два лыжника, сообщает русский TVNET со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на горном курорте на высоте 2300 м. Там сошла лавина. "В результате пострадали два человека, которые осуществляли катание на оборудованной трассе, закрытой в связи со штормовым предупреждением", – говорится в сообщении.

Спасатели оказали помощь спортсменам и достали их из снега, но по дороге в больницу они скончались.

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