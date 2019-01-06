В горах Сочи сошла лавина: есть погибшие
6 января 2019, 10:29
На горном курорте в Сочи в субботу, 5 января, в лавине погибли два лыжника, сообщает русский TVNET со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел на горном курорте на высоте 2300 м. Там сошла лавина. "В результате пострадали два человека, которые осуществляли катание на оборудованной трассе, закрытой в связи со штормовым предупреждением", – говорится в сообщении.
Спасатели оказали помощь спортсменам и достали их из снега, но по дороге в больницу они скончались.