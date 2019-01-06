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Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Томос об автокефалии ПЦУ

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Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой Православной церкви Украины.

ФОТО: Emrah Gurel / AP / Scanpix

Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ, пишет Интерфакс.

Трансляцию торжественной церемонии вели украинские телеканалы.

На церемонии вручения присутствует украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос - вручено!", - написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (МП) в ПЦУ.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ.

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