Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Томос об автокефалии ПЦУ

На церемонии вручения присутствует украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос - вручено!", - написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (МП) в ПЦУ.