Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Томос об автокефалии ПЦУ
6 января 2019, 10:48
Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ, пишет Интерфакс.
Трансляцию торжественной церемонии вели украинские телеканалы.
На церемонии вручения присутствует украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.
"Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос - вручено!", - написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (МП) в ПЦУ.
5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ.