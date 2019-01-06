Революция на авторынке Эстонии: дизельные машины исчезнут уже через несколько лет?

Eesti Talleks принадлежит City Motors, которая продает Renault и Dacia, а с сентября и Fakto Auto, которая является официальным дилером Nissan. Поэтому у Падара есть и свои коммерческие интересы, поскольку Nissan Leaf — один из самых продаваемых электромобилей в Эстонии, уступающий только Mitsubishi i-MiEV, который используют сотрудники самоуправлений и социальные работники.

Но все-таки Падар уверен, что как европейский, так и эстонский автобизнес в течение следующих пяти лет колоссально изменится. «Электромобили и гибриды вырвутся на рынок. Мы не можем этого видеть прямо сейчас, но они придут», - указывает он на то, что хотя о электромобилях ведется много разговоров, их продажи сейчас еще небольшие.

Падар считает, что в Европе дизельные автомобили по-тихому начнут уходить с рынка, но отмечает, что в Эстонии это случится гораздо позже, поскольку автопарк заметно старее. «Даже если через пять лет на рынке произойдет взрыв, мы будем и через десять лет ездить на тех автомобилях, которые покупаются сегодня».

По словам Падара, предстоящая победа электромобилей связана со все более жесткими нормами выбросов вредных веществ автомобилями Европейского союза, которые душат производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также с тенденциями в мировой автомобильной промышленности, где десятки миллиардов евро инвестируются в новые аккумуляторные технологии.

«Все крупные игроки вкладывают сегодня в электромобили. Илон Макс усовершенствует Tesla. Невозможно, что электромобили не придут», - сказал автоторговец. Переворот, по словам Падара, произойдет тогда, когда полностью заряженная батарея электромобиля позволить проезжать вместо сегодняшних 200-300 километров расстояние в 500-600 километров.

Оптимизма Падара не разделяет руководитель Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат, у которого перед глазами ежемесячная статистика продаж. «Я не вижу причин, почему продажи электромобилей должны в начавшемся году значительно вырасти», - сказал он, указывая, что самые дешевые электромобили сейчас все еще значительно дорожи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Однако более сильные изменения могут наступить в 2021 году, когда производителям придется снизить средние выбросы CO2 автомобилей, продаваемых в Европейском союзе, до 95 граммов на километр.

Это означает, что средний расход топлива новых автомобилей, покидающих завод, не должен превышать 4,1 литра, а расход дизельного топлива 3,6 литра на 100 километров. По словам Силлата, такая амбициозная цель может быть достигнута только в том случае, если производители начнут выпускать гораздо больше электромобилей, порядка 10-15 процентов от общего объема производства.

Но одно дело производство, гораздо больший вызов — продажа. По словам Силлата, в настоящее время не видно ни одной чудодейственной технологии, которая могла бы снизить цену электромобилей и аккумуляторных технологий. Это может означать, что цены на электромобили будут делать конкурентоспособными за счет повышения цен на дизельные и бензиновые автомобили.

Ищут и новые решения. Силлат указывает на ряд крупных производителей автомобилей, например, на Volkswagen, который заявили, что прекращает разработку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и будет вкладывать все деньги в электромобили и аккумуляторные технологии. Поэтому Силлат не отрицает, что перемены все-таки могут настать.

Дизельным автомобилям осталось несколько лет?

В мае прошлого года смелое заявление сделала еврокомиссар Эльжбета Беньковска, которая сказала, что дизельные автомобили исчезнут уже через несколько лет.

По словам еврокомиссара, скандал с махинациями концерна Volkswagen в 2015 году стал точкой прорыва, которая изменила отношение общества к вопросу и сформировала потребность в чистых автомобилях.

В будущем Европа должна стать оплотом электромобилей, считает Беньковска. Европа намерена сохранить лидерство в области выпуска легковых автомобилей, и главными конкурентами в этом направлении еврокомиссар называет американцев из Tesla и многочисленных производителей из Китая.

Махинации VW пошатнули лидерство дизельных автомобилей в Европе, где почти половина автопарка оснащается моторами на тяжелом топливе. По мнению представителя комиссии, после этой истории европейское общество поняло, что полностью чистыми дизельные автомобили не станут никогда.

Мизерные продажи

В Эстонии в прошлом году было продано менее 100 электромобилей. Сравните: всего в прошлом году было куплено свыше 25 000 новых автомобилей. Всего в Эстонии более 1500 электромобилей, львиную долю которых составляют различные модели Mitsubishi I-MiEV, Nissan Leaf и Tesla.

В Европе рынок электромобилей также микроскопичен: составляет всего 1,5 процента от всех зарегистрированных автомобилей.