Из новогодних елок жители Тарту сделают огненные скульптуры

Накануне шоу студенты и ученики школ начнут создавать из елок огненную скульптуру, которую и подожгут на следующий день в 18 часов. Уже ставшее традиционным огненное шоу в этом году снова проводит Хенри Тимуск, который обещает, что в этом году зрелище будет еще более масштабным, чем год назад.