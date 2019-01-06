Вс, 6.01.2019
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Из новогодних елок жители Тарту сделают огненные скульптуры

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Елка. Иллюстративное фото.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Начиная с сегодняшнего дня жители города Тарту смогут отнести свои новогодние елки на площадку между каналом Анне и рекой Эмайыги, где их сожгут в ходе огненного шоу в субботу 12 января, пишет Tartu Postimees.

Накануне шоу студенты и ученики школ начнут создавать из елок огненную скульптуру, которую и подожгут на следующий день в 18 часов. Уже ставшее традиционным огненное шоу в этом году снова проводит Хенри Тимуск, который обещает, что в этом году зрелище будет еще более масштабным, чем год назад.

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