Из новогодних елок жители Тарту сделают огненные скульптуры
6 января 2019, 11:13
Начиная с сегодняшнего дня жители города Тарту смогут отнести свои новогодние елки на площадку между каналом Анне и рекой Эмайыги, где их сожгут в ходе огненного шоу в субботу 12 января, пишет Tartu Postimees.
Накануне шоу студенты и ученики школ начнут создавать из елок огненную скульптуру, которую и подожгут на следующий день в 18 часов. Уже ставшее традиционным огненное шоу в этом году снова проводит Хенри Тимуск, который обещает, что в этом году зрелище будет еще более масштабным, чем год назад.