В Магнитогорске пенсионер предсказал обрушение дома, но его не послушали

В Магнитогорске местный пенсионер предупреждал об обрушении шестиэтажного жилого дома, трагедия в котором в итоге разыгралась 31 декабря 2018 года, передает Rus.Tvnet.
По информации российских СМИ, мужчина жаловался во все инстанции, которые только мог, заявляя об угрозе обрушении арки дома.
Пенсионер выражал опасения в связи с тем, что грузовик мог задеть колонны, на которых держались два подъезда дома, предлагая их укрепить. Для этого пенсионер самостоятельно составил смету и проект, но к его мнению чиновники так и не прислушались, считая старика сумасшедшим.
Тем не менее, специалисты сходятся во мнении, что если бы дедушка был услышан, а колонны укреплены, то жертв и разрушений было бы гораздо меньше, ведь после взрыва вся конструкция рухнула в арку, а могла бы удержаться благодаря усилению колонн.
Напомним, что результате взрыва и последующего обрушения жилого дома в Магнитогорске погибли 39 человек, в том числе и 6 детей. В качестве официальной версии называется взрыв газа.