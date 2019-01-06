В Магнитогорске пенсионер предсказал обрушение дома, но его не послушали

По информации российских СМИ, мужчина жаловался во все инстанции, которые только мог, заявляя об угрозе обрушении арки дома.

Пенсионер выражал опасения в связи с тем, что грузовик мог задеть колонны, на которых держались два подъезда дома, предлагая их укрепить. Для этого пенсионер самостоятельно составил смету и проект, но к его мнению чиновники так и не прислушались, считая старика сумасшедшим.

Тем не менее, специалисты сходятся во мнении, что если бы дедушка был услышан, а колонны укреплены, то жертв и разрушений было бы гораздо меньше, ведь после взрыва вся конструкция рухнула в арку, а могла бы удержаться благодаря усилению колонн.