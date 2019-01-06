Латыши спешат исправить ошибки Деда Мороза, возвращая в магазины полученные подарки

Оказалось, Дед Мороз часто ошибался и клал в мешок что-то ненужное или неподходящее. В свою очередь магазины, несмотря на свою общую политику, стараются исправить допущенные им ошибки.

"По-моему, лояльность магазинов по отношению к своим посетителям выросла, так как каждый борется за своего покупателя. В связи с этим шансы обменять товар куда больше, чем это было пять лет назад", - указала директор по маркетингу Rīga Plaza Урзула Спицкус.

У интернет-магазинов обязанность менять товар установлена законом, у обычных магазинов - нет.