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Латыши спешат исправить ошибки Деда Мороза, возвращая в магазины полученные подарки

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Дед Мороз и дети.

ФОТО: Viktor Burkivski

Предновогодняя закупочная лихорадка в магазинах сошла на нет. Однако вместо нее началась другая - бум обмена подарков, сообщает русский TVNET со ссылкой на "Новости LNT".

Оказалось, Дед Мороз часто ошибался и клал в мешок что-то ненужное или неподходящее. В свою очередь магазины, несмотря на свою общую политику, стараются исправить допущенные им ошибки.

"По-моему, лояльность магазинов по отношению к своим посетителям выросла, так как каждый борется за своего покупателя. В связи с этим шансы обменять товар куда больше, чем это было пять лет назад", - указала директор по маркетингу Rīga Plaza Урзула Спицкус.

У интернет-магазинов обязанность менять товар установлена законом, у обычных магазинов - нет.

Сейчас в магазинах чаще всего обменивают полученную в виде подарков одежду, за ней следуют обувь и аксессуары, а потом игрушки. Стоит отметить, что торговцы предлагает не только обменять подарки на другой товар, но и получить вместо них подарочную карту или даже деньги.

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