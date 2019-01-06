«До сих пор и не больше!»: в местах линии фронта Освободительной войны проходят походы

В воскресенье в местах исторической линии фронта Освободительной войны проходят народные походы в память о победных боях, которые состоялись с 3 по 7 января 1919 года. Постановочным сражением и торжественной церемонией будет открыт и памятник битве в Кехра. В воскресенье мероприятия серии «Путь свободы» покажет канал ETV в прямом эфире.

«Народными походами мы отмечае сотую годовщину сражений, благодаря которым удалось воспрепятствовать дальнейшему продвижению войск противника по территории Эстонии и тем самым проложить дорогу к победе в Освободительной войне, – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. - Принять участие в походах приглашаются все желающие. Вместе откроем для себя места бывшей линии фронта Освободительной войны и вспомним происходившие сто лет назад переломные военные события».

Во время походов будет пронесен и огонь победы. «При поддержке Союза обороны Эстонии Кайтселийт вместе с участниками походов будет передвигаться и огонь победы, который будет зажжен утром в Валкла, Харьюмаа. Путь огня победы завершится недалеко от границы с Латвией, на месте сражения в Пунапарги, в 17 часов», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.

Народные походы «До сих пор и не больше!» пройдут на четырех участках линии фронта Освободительной войны:

В воскресенье вдоль исторической линии фронта Освободительной войны проходят народные походы: в 9 часов начался поход от мемориального камня Приске до Лахингувялья протяженностью 9 километров, в 10 народный поход от мызы Водья до Мюйслери протяженностью 15 километров, в 11 поход от мемориального камня Айду до Садукюла протяженностью 10 километров, в 16 начнется поход от центральной площади Каркси-Нуйа до памятника Освободительной войне протяженностью 1 километр.

С информацией о событиях на исторической линии фронта Освободительной войны можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году состоится серия событий «Путь свободы». Помимо народных походов состоятся и постановочные бои, а также памятные церемонии. По Эстонии также совершает свой путь бронепоезд номер 7 Wabadus. С информацией о событиях, которые пройдут на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.