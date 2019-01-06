Возмущенный житель Эстонии: банк поднял процентную ставку по жилищному кредиту на 400 процентов

В апреле 2008 года клиент вместе с соходатаем в банке Nordea заключили жилищный кредитный договор на сумму 153 388 евро с процентной ставкой в 0,6%. Сейчас кажущаяся мизерной ставка тогда была вполне разумной, по данным Банка Эстонии, в начале 2008 года средняя процентная ставка по жилищному кредиту составляла 0,8 процентов.

Но клиента ждал сюрприз, когда через восемь лет в октябре 2016 года от банка пришло сообщение, что поскольку зарплата соходатая не поступает в банк, в соответствии с общими условиями кредитного договора у банка есть право процентную ставку поднять с 0,6 процентов до 2,6 процентов. Напомним, что летом 2016 года банки Nordea и DNB объявили о планах объединения, которое было завершено осенью 2017 года, когда объединенный банк получил название Luminor. Это означает, что в результате слияния банков, вероятно, были пересмотрены существующие кредитные договоры, и было обнаружено, что зарплата соходатая кредитного договора находится в другом банке.

По словам клиента, банку были отправлены в ответ уточняющий вопрос, поступала ли в банк когда-либо с 2008 года зарплата соходатая, и было сделано предложение освободить от обязательств по кредитному договору соходатая, поскольку залог кредита был в три раза больше, чем остаток кредита. По словам клиента, банк не ответил на его вопросы и весной 2017 года, через год после предупреждения, банк повысил процентную ставку до 2,6%.

По словам клиента, такое большое повышение процентной ставки не было оправданным, поскольку последние десять лет никого не интересовало, куда поступает доход соходатая. «Банк должен был сразу оповестить, что зарплата не поступает в банк, а не делать это через десять лет», - указывает клиент в жалобе.

Увеличение процентной маржи на 433 процента ставит клиента в экономически сложную ситуацию.

Luminor опротестовал слова клиента. Банк утверждал, что ответил на жалобу клиента и дополнительно объяснил, что право банка поднимать процентную маржу исходит из кредитного договора. Luminor также отметил, что тот факт, что зарплата соходатая не поступала в банк раньше, не меняет обязательств, прописанных в кредитном договоре. Также в разъяснении банк указал, что в августе 2017 года сделал клиенту предложение снизить процентную маржу до 2,3 процентов в год и освободить соходатая от обязательств по кредитному договору. Но клиент на это не согласился.

«Принимая во внимание все обстоятельства, связанные с клиентом (в том числе размер регулярного дохода), банк не может предложить клиенту в качестве единственного получателя кредита те же условия заключенного ранее договора, в котором, среди прочего, были указаны два получателя кредита и поступление доходов двух получателей кредита на открытые в банке счета», - пояснил Luminor.

Комиссия считает, что нет необходимости переводить всю зарплату в банк

Клиент требовал в Комиссии по потребительским спорам, чтобы банк уменьшил процентную маржу до 0,6 процентов, уменьшил остаток по кредиту на сумму переплаты и освободил от обязательств по кредиту соходатая. Комиссия удовлетворила требования частично: банк должен уменьшить процентную маржу вновь до 0,6 процентов и уменьшить остаток кредита на переплаченную сумму, но соходатай из кредитного договора не будет исключен.

Кроме того, согласно комиссии, общие условия кредитного соглашения содержат нарушение Закона о долговом праве в части, касающейся передачи зарплаты Luminor. Согласно оценке Комиссии, по общим условиям данного кредитного договора, получатель кредита обязан пользоваться предлагаемым банком счетом и услугами, связанными с использованием счета, но в соответствии с законом банк не может требовать от клиента использования дополнительных услуг.

Это не значит, что банк не может требовать от получателя жилищного кредита открытие банковского счета, но он не может требовать того, чтобы на счет поступал весь доход клиента. Достаточно того, если на счет поступает покрывающая кредит сумма, которая может быть и частью дохода человека.