Фото: огонь полностью уничтожил хлев
6 января 2019, 13:03
Вчера, 5 января, около 23 часов в Центр тревоги поступило сообщение из волости Тори из Пяривере, где горел хлев, пишет Pärnu Postimees.
Когда спасатели прибыли, хлев горел открытым огнем. По предварительной информации, сразу было известно, что в здании нет животных.
Первой задачей спасателей было уберечь от пламени ближайшие здания и ограничить распространение огня.
На место прибыли спасатели из Пярну-Яагупи, Пярну, Вяндра и добровольцы из Таали, Аре и Халингу.
Работы по тушению были завершены в 3:55.
Стоявший пустым хлев размером 12x45 метров полностью сгорел.
По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, причина возгорания пока неизвестна и она будет выяснена в ходе производства.