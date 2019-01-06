Вс, 6.01.2019
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Фото: огонь полностью уничтожил хлев

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Вчера, 5 января, около 23 часов в Центр тревоги поступило сообщение из волости Тори из Пяривере, где горел хлев, пишет Pärnu Postimees.

Когда спасатели прибыли, хлев горел открытым огнем. По предварительной информации, сразу было известно, что в здании нет животных.

Первой задачей спасателей было уберечь от пламени ближайшие здания и ограничить распространение огня.

На место прибыли спасатели из Пярну-Яагупи, Пярну, Вяндра и добровольцы из Таали, Аре и Халингу.

Работы по тушению были завершены в 3:55.

Стоявший пустым хлев размером 12x45 метров полностью сгорел.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, причина возгорания пока неизвестна и она будет выяснена в ходе производства.

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