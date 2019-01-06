Фото: огонь полностью уничтожил хлев

Когда спасатели прибыли, хлев горел открытым огнем. По предварительной информации, сразу было известно, что в здании нет животных.

Первой задачей спасателей было уберечь от пламени ближайшие здания и ограничить распространение огня.

На место прибыли спасатели из Пярну-Яагупи, Пярну, Вяндра и добровольцы из Таали, Аре и Халингу.

Работы по тушению были завершены в 3:55.

Стоявший пустым хлев размером 12x45 метров полностью сгорел.