Видео туриста из Эстонии: в Таиланде бушевал ураган, десятки тысяч людей отрезало от мира

Власти страны остановили авиаперелеты и движение паромов в регионах, которые были на пути урагана. Авиакомпания Bangkok Airways объявила об отмене всех рейсов на остров Самуй, был закрыт аэропорт «Накхонситхаммарат», передает CNN.

Тысячи отдыхающих успели добраться до материка на переполненных паромах и кораблях, зафрахтованных специально для этой цели. Остальные не могли вернуться. На Самуи остались 20 тысяч туристов, остров был полностью отрезан от материка. С Пхангана не могли уехать примерно 15 тысяч туристов, еще четыре тысячи застряли на Тау.

Вчера ураган утратил свою силу: циклон ослаб до самой низкой категории — тропической депрессии. Он переместился в Андаманское море, оставив за собой длинный след разрушений и поваленных деревьев, сообщает Euronews.

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В этих условиях эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. Власти объявили о возобновлении авиасообщения с южными провинциями, в том числе в туристические зоны. При этом паромное сообщение пока не восстанавливают: дело в том, что даже в категории тропической депрессии циклон «Пабук» представляет угрозу для морских судов. Волны в Андаманском море и в Сиамском заливе могут достигать высоты 3-5 метров.

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Тропический ураган обрушился на Таиланд в четверг. Первоначально сообщало, что стихия может ударить и по туристическому Пхукету, где начали строить защитные сооружения. Сейчас на острове говорят, что циклон обошел его стороной. По официальным данным, из-за непогоды погиб один человек — это моряк, которого смыло в море.