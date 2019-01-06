Таави Аас: православное Рождество должно стать государственным праздником

"7 января - или первый день Рождества по православному календарю должен стать выходным днем и государственным праздником, потому что и православные хотят проводить свои праздники достойно, - сказал Аас. - Православные составляют самую большую группу верующих в Эстонии, в том числе и в Таллинне, и мы должны уважать их желание быть в этот день со своей семьей".

Аас отметил, что православие, наряду с лютеранством, - это часть традиций народа Эстонии, что и легендарный мэр Таллинна Яан Поска, и автор "Манифеста независимости" Константин Пятс были православными. Аас подчеркнул также экономический аспект этого предложения. "Без сомнения, - сказал он, - каждый выходной день оказывает влияние на экономический рост, но празднику сопутствует рост потребления, оказывающий. в свою очередь, положительное воздействие на экономику".