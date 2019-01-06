Популярное мобильное приложение с прогнозами погоды обвинили в сборе данных пользователей

Согласно данным магазина приложений App Store, приложение The Weather Channel является самым популярным в США среди приложений с прогнозами погоды. По данным создавшей программу компании The Weather Company, которая сейчас принадлежит корпорации IBM, ежемесячно сервисом пользуется порядка 45 млн человек.

В иске утверждается, что разработчики приложения принуждают пользователей давать программе доступ к данным о местоположении устройства, чтобы прогнозы были более точными. При этом пользователям не сообщают, что эти данные компания использует также для монетизации и в иных целях, не имеющих отношения к прогнозам погоды. В частности, информация с устройств используется для таргетированного маркетинга и анализа хедж-фондов.

В материалах иска также есть ссылка на недавнюю публикацию в газете The New York Times. В этой статье рассказывалось о том, как различные компании зарабатывают на геолокационных данных пользователей, передавая эти сведения третьим лицам, которые используют их для таргетированной рекламы.