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Популярное мобильное приложение с прогнозами погоды обвинили в сборе данных пользователей

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Мобильный телефон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lauren Hurley / PA Wire/PA Images/Scanpix

Популярное мобильное приложение с прогнозами погоды The Weather Channel обвинили в незаконном сборе данных пользователей и использовании полученной информации в коммерческих целях. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на материалы иска против разработчиков приложения, поданного в суд прокурором Лос-Анджелеса, передает Newsru.com.

Согласно данным магазина приложений App Store, приложение The Weather Channel является самым популярным в США среди приложений с прогнозами погоды. По данным создавшей программу компании The Weather Company, которая сейчас принадлежит корпорации IBM, ежемесячно сервисом пользуется порядка 45 млн человек.

В иске утверждается, что разработчики приложения принуждают пользователей давать программе доступ к данным о местоположении устройства, чтобы прогнозы были более точными. При этом пользователям не сообщают, что эти данные компания использует также для монетизации и в иных целях, не имеющих отношения к прогнозам погоды. В частности, информация с устройств используется для таргетированного маркетинга и анализа хедж-фондов.

В материалах иска также есть ссылка на недавнюю публикацию в газете The New York Times. В этой статье рассказывалось о том, как различные компании зарабатывают на геолокационных данных пользователей, передавая эти сведения третьим лицам, которые используют их для таргетированной рекламы.

В IBM заявили, что The Weather Company всегда декларировала прозрачность в отношении данных о местоположении. В корпорации считают, что раскрытие этих сведений не нарушает закон и обещают выступить в защиту действий The Weather Company.

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