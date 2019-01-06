Вс, 6.01.2019
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер

Фото: полиция проводит дорожный рейд

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В Сымеру проходит полицейский рейд "Дуют все".

ФОТО: Anu Viita-Neuhaus

В первое воскресенье нового года днем полицейские вблизи Сымеру проверяли водителей на трезвость, сообщает Virumaa Teataja.

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 13 нетрезвых водителей.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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