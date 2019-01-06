Фото: полиция проводит дорожный рейд
6 января 2019, 16:27
В первое воскресенье нового года днем полицейские вблизи Сымеру проверяли водителей на трезвость, сообщает Virumaa Teataja.
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 13 нетрезвых водителей.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.
Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.