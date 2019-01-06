Папа римский призвал ЕС принять беженцев с кораблей волонтеров

Вот уже много дней 49 мигрантов, спасенные в Средиземном море, находятся на борту двух кораблей неправительственных организаций в ожидании выхода на берег, где они могут оказаться в безопасности, напомнил Франциск.

Судна немецких благотворительных организаций Sea-Watch и Sea-Eye спасли в Средиземном море 22 декабря 2018 года 32 человек, а неделю спустя - еще 17. Многие из них, в том числе женщины и дети, находились на пути в Европу уже продолжительное время и до переправы по морю содержались в лагерях в Ливии.