Полиции удалось найти водителя, решившего в Таллинне погонять на отцовской машине и чуть не сбившего человека

Благодаря записям камер безопасности и нагрудной камеры сотрудника МуПо автомобиль удалось установить. МуПо передали материалы в полицию, которая начала производство и выяснила, что в тот день за рулем был сын владельца машины.

Молодой человек 1985 года рождения признал вину и на сегодняшний день уже получил наказание.