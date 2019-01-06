Вс, 6.01.2019
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  • Полиции удалось найти водителя, решившего в Таллинне погонять на отцовской машине и чуть не сбившего человека

Полиции удалось найти водителя, решившего в Таллинне погонять на отцовской машине и чуть не сбившего человека
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Полиции удалось установить личность водителя, который в ноябре прошлого года в Таллинне возле остановки «Пабери» мчался по пешеходной зоне и поэтому подверг опасности жизнь сотрудника МуПо.

Благодаря записям камер безопасности и нагрудной камеры сотрудника МуПо автомобиль удалось установить. МуПо передали материалы в полицию, которая начала производство и выяснила, что в тот день за рулем был сын владельца машины. 

Молодой человек 1985 года рождения признал вину и на сегодняшний день уже получил наказание.

«Во всей этой заслуживающей сожаления истории мне приятно отметить, что благодаря хорошему сотрудничеству между двумя правоохранительными органами виновник был установлен, - сказал глава МуПо Айвар Тоомпере, отмечая, что важно, чтобы молодой человек проанализировал опасность своих действий и искренне раскаялся. - Я надеюсь, что урок для лихача был достаточным».

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