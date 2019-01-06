Полиции удалось найти водителя, решившего в Таллинне погонять на отцовской машине и чуть не сбившего человека
Полиции удалось установить личность водителя, который в ноябре прошлого года в Таллинне возле остановки «Пабери» мчался по пешеходной зоне и поэтому подверг опасности жизнь сотрудника МуПо.
Благодаря записям камер безопасности и нагрудной камеры сотрудника МуПо автомобиль удалось установить. МуПо передали материалы в полицию, которая начала производство и выяснила, что в тот день за рулем был сын владельца машины.
Молодой человек 1985 года рождения признал вину и на сегодняшний день уже получил наказание.
«Во всей этой заслуживающей сожаления истории мне приятно отметить, что благодаря хорошему сотрудничеству между двумя правоохранительными органами виновник был установлен, - сказал глава МуПо Айвар Тоомпере, отмечая, что важно, чтобы молодой человек проанализировал опасность своих действий и искренне раскаялся. - Я надеюсь, что урок для лихача был достаточным».