Вс, 6.01.2019
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Суд поддержал решение Киева закрыть избирательные участки в РФ

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Украинский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Шестой апелляционный административный суд Киева признал законным решение властей Украины о закрытии избирательных участков на территории России. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщается на сайте парламентской фракции партии "Оппозиционный блок", опротестовавшей это решение в суде, передает Deutsche Welle.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины 31 декабря ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Таким образом, права голоса лишились как минимум три миллиона граждан Украины, заявил глава фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Вадим Новинский. Теперь граждане Украины смогут проголосовать в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Решение киевского суда "Оппозиционный блок" называет "политически мотивированным" и собирается обжаловать его в Кассационном административном суде. "Власть не допустила к выборам миллионы украинцев, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за Петра Порошенко", - говорит Новинский.

Президентская избирательная кампания началась 31 декабря 2018 года. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Если в этот день ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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