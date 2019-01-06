Суд поддержал решение Киева закрыть избирательные участки в РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины 31 декабря ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Таким образом, права голоса лишились как минимум три миллиона граждан Украины, заявил глава фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Вадим Новинский. Теперь граждане Украины смогут проголосовать в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Решение киевского суда "Оппозиционный блок" называет "политически мотивированным" и собирается обжаловать его в Кассационном административном суде. "Власть не допустила к выборам миллионы украинцев, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за Петра Порошенко", - говорит Новинский.