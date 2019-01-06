ООН заявляет об увеличении числа беженцев в мире

Число заявок на получение убежища в Германии вместе с тем снизилось на 20 процентов. В первые шесть месяцев 2018 года было подано 81,8 тысяч заявок, за тот же период в 2017 году - 101 тысяча, в 2016 году - 387,7 тысяч.