В Черное море направлен десантный корабль ВМС США

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - заявила командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти (цитата по "Интерфаксу").

Длина корабля составляет 190 метров, а водоизмещение - 16,1 тыс. тонн. На его борту размещается около 500 морских пехотинцев. Также корабль оснащен доковой камерой для транспортных катеров, зенитной артиллерией и ракетным оружием.

Напомним, в начале декабря в СМИ появились сообщения, о планах США отправить в Черное море свой корабль из-за ноябрьского инцидента в Керченском проливе. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, корабли нечерноморских стран могут пребывать в акватории Черного моря не более 21 дня.

25 ноября произошел так называемый инцидент в Керченском проливе. По версии РФ, два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. В результате пограничники применили оружие и задержали суда. Ранения получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер. 24 украинских моряка были арестованы до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

На Украине считают, что пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили "агрессивные действия" против кораблей ВМС Украины, выполнявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Арестованных моряков в Киеве считают военнопленными.