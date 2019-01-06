Галерея: в Лахингувялья воссоздали сражение столетней давности

Мероприятие приурочили к историческим событиям, проходившим сто назад в десяти километрах от города Кехра в местечке получившем название Лахингувялья.

4 января 1919 года у города Кехра произошел бой между частями Эстонской армии (Eesti Rahvavägi) и частями 54-го Тартуского коммунистического стрелкового полка. Решающую роль в этом бое сыграл бронепоезд номер 1 под управлением капитана Антона Ирва.

На месте боя в 1939 году был установлен мемориал и создана остановка Лахингувялья, что в переводе означает "Поле боя". Стела до наших дней не сохранилась, поэтому волостной управой было принято решение о ее восстановлении и торжественном открытии мемориала на столетний юбилей событий.

В мероприятии был задействован и воссозданный бронепоезд, состоящий из артиллерийского, пулеметного, десантного и санитарного вагонов, а также броневика "Эстония", расположенного на платформе.