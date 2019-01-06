Галерея: в Лахингувялья воссоздали сражение столетней давности

В воскресенье Эстонский военный музей, Сааремаское общество военного снаряжения, волостная управа Анья и военно-исторический клуб Front Line организовали военно-историческую реконструкцию «Бой в Кехра».
Мероприятие приурочили к историческим событиям, проходившим сто назад в десяти километрах от города Кехра в местечке получившем название Лахингувялья.
4 января 1919 года у города Кехра произошел бой между частями Эстонской армии (Eesti Rahvavägi) и частями 54-го Тартуского коммунистического стрелкового полка. Решающую роль в этом бое сыграл бронепоезд номер 1 под управлением капитана Антона Ирва.
На месте боя в 1939 году был установлен мемориал и создана остановка Лахингувялья, что в переводе означает "Поле боя". Стела до наших дней не сохранилась, поэтому волостной управой было принято решение о ее восстановлении и торжественном открытии мемориала на столетний юбилей событий.
В мероприятии был задействован и воссозданный бронепоезд, состоящий из артиллерийского, пулеметного, десантного и санитарного вагонов, а также броневика "Эстония", расположенного на платформе.
В реконструкции участвовали военно-исторические клубы из Эстонии, Латвии, России и Беларуси.