Фото и видео: в Пярну устроили огненное шоу со старыми елками

Елки для огненной скульптуры пожертвовали жители Пярну, которые в течение недели сдавали на станции по сбору отходов, которые находятся по всему городу.

По словам Каллау, елок было собрано множество, а последние были принесены за несколько минут до сожжения скульптуры.

Если прошлая огненная скульптура была посвящена столетию Эстонской Республики, то в этот раз ее посветили году языка. В честь этого были развешены сделанные детьми буквы.

"Я делал огненные скульптуры из елок четыре-пять лет. Если сначала в планах было придумать что-то необычное, то с годами пришел к выводу, что ничего очень концептуального с еловым костром делать не нужно. Елка - живое дерево, ее сожжение - красивая традиция, вот так огненная скульптура осталась в форме елки. Можно немного поиграть с украшениями", - сказал Каллау.