Мадисон передал на ремонт эстонского центра в Крыму более 4000 евро

Вице-председатель Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) Яак Мадисон передал в Киеве крымским эстонцам более 4000 евро пожертвований, собранных на ремонт культурного центра — Эстонского дома Eesti Tare в Крыму.
Деньги, предназначенные на ремонт крыши расположенного в деревне Краснодарка в Крыму культурного центра Eesti Tare, приняла в посольстве Эстонии в Киеве представитель крымских эстонцев Любовь Бойчук , сообщила в воскресенье BNS пресс-служба EKRE.
"Надеюсь, это пожертвование поможет сохранить эстонскость там, где по политическим причинам Эстонское государство больше не может ни поддерживать эстонское сообщество, ни посылать туда ежегодно учителей эстонского языка. Ремонтные работы должны начаться в ближайшее время. Есть договоренность о том, что они будут информировать о ходе работ", — сказал Мадисон.
Мадисон начал кампанию по сбору пожертвований на ремонт центра прошлой весной, осенью пожертвования стало возможно вносить через интернет-среду Hooandja.ee . На ремонт Eesti Tare пожертвовали деньги около ста человек, самая крупная внесенная сумма составила 1800 евро.