Мадисон передал на ремонт эстонского центра в Крыму более 4000 евро

"Надеюсь, это пожертвование поможет сохранить эстонскость там, где по политическим причинам Эстонское государство больше не может ни поддерживать эстонское сообщество, ни посылать туда ежегодно учителей эстонского языка. Ремонтные работы должны начаться в ближайшее время. Есть договоренность о том, что они будут информировать о ходе работ", — сказал Мадисон.