Двоеборец Кристьян Ильвес показал в Отепя свой лучший результат в сезоне
6 января 2019, 21:11
В течение трех последних дней в Отепя сильнейшие двоеборцы планеты соревновались на очередном этапе Кубка мира. Домашний стадион "Техванди" оказался удачным для Кристьяна Ильвеса, который в воскресенье показал свой лучший результат в сезоне и набрал первые очки в зачет Кубка мира, передает Rus.ERR.
На этап Кубка мира в Отепя приехали почти все сильнейшие на данный момент двоеборцы планеты. Программа эстонского этапа состояла из двух одинаковых дисциплин. Спортсмены должны были прыгать с трамплина, а потом бежать 10 километров.