Вс, 6.01.2019
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Двоеборец Кристьян Ильвес показал в Отепя свой лучший результат в сезоне

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Кристьян Ильвес на гонке в Отепя.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В течение трех последних дней в Отепя сильнейшие двоеборцы планеты соревновались на очередном этапе Кубка мира. Домашний стадион "Техванди" оказался удачным для Кристьяна Ильвеса, который в воскресенье показал свой лучший результат в сезоне и набрал первые очки в зачет Кубка мира, передает Rus.ERR.

На этап Кубка мира в Отепя приехали почти все сильнейшие на данный момент двоеборцы планеты. Программа эстонского этапа состояла из двух одинаковых дисциплин. Спортсмены должны были прыгать с трамплина, а потом бежать 10 километров.

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