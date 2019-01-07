Пн, 7.01.2019
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  • В Таллинне 22-летняя женщина попала под машину на пешеходном переходе

В Таллинне 22-летняя женщина попала под машину на пешеходном переходе

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Светофор.

ФОТО: Eeva Kaun

В воскресенье, 6 января, около 23.10 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, при котором пострадал переходивший дорогу пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место у здания по адресу Лаагна-теэ, 80. По предварительным данным, автомобиль Opel Zafira, которым управлял 57-летний мужчина, сбил на регулируемом пешеходном переходе 22-летнюю женщину. По словам очевидцев, женщина пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Скорая помощь доставила пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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