В Таллинне 22-летняя женщина попала под машину на пешеходном переходе

Инцидент имел место у здания по адресу Лаагна-теэ, 80. По предварительным данным, автомобиль Opel Zafira, которым управлял 57-летний мужчина, сбил на регулируемом пешеходном переходе 22-летнюю женщину. По словам очевидцев, женщина пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.