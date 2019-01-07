В Таллинне 22-летняя женщина попала под машину на пешеходном переходе
7 января 2019, 7:19
В воскресенье, 6 января, около 23.10 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, при котором пострадал переходивший дорогу пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место у здания по адресу Лаагна-теэ, 80. По предварительным данным, автомобиль Opel Zafira, которым управлял 57-летний мужчина, сбил на регулируемом пешеходном переходе 22-летнюю женщину. По словам очевидцев, женщина пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Скорая помощь доставила пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.