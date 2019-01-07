Определены победители «Золотого глобуса»

Лучшим драматическим фильмом названа лента «Богемская рапсодия». Награду как лучший актер в этой категории получил Рами Малек, сыгравший в «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри. Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз. Она сыграла в фильме «Жена», пишет lenta.ru.

Награду в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» получила картина «Зеленая книга», которая также была отмечена за лучший сценарий. За игру в комедийном фильме или мюзикле получил награду Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме «Власть». Лучшей актрисой в той же категории стала Оливия Колман, сыгравшая в фильме «Фаворитка».

Лучшим режиссером назван мексиканец Альфонсо Куарон за работу над картиной «Рома». Этот фильм также завоевал премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Премию за лучший саундтрек к фильму получила поп-исполнительница Леди Гага, написавшая песню Shallow к фильму «Звезда родилась».