Пн, 7.01.2019
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в центральной части Индонезии

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Индонезия.

ФОТО: ANTARA FOTO / REUTERS

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 178 км к северу от города Тернате на одноименном острове (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 29:27 мск (19:27 по Таллинну) в воскресенье землетрясения имел координаты 2.27 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

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