Британцы стали чаще получать гражданства других стран ЕС

По данным агентства, в 2015 году гражданство Германии получили 622 британца, в 2016 - 2865, а в 2017 - уже около 7,5 тысяч. Таким образом, в 2017 году британцы оказались в Германии на втором месте по числу получивших немецкое гражданство иностранцев, первые - турки, пишет DW.com.

У граждан Великобритании также вырос интерес к получению паспортов Ирландии, Испании, Португалии, Болгарии, Италии, Швеции и Эстонии. Чуть меньший интерес они проявляют к гражданству Австрии, Польши. Чехии и Греции.

Так, гражданство Ирландии в 2018 году запросили около 85 тысяч британцев, что на 22 процента больше по сравнению с 2017 годом. Гражданство Испании за первые десять месяцев 2018 года запросили втрое больше британцев, чем всего в 2015 году, однако в абсолютных цифрах - это 622 человека.