Забастовка в аэропортах Берлина нарушит расписание рейсов

В результате забастовки могут пострадать пассажиры около 80 рейсов, примерно 60 из них запланированы в Тегеле, оставшиеся 20 - в Шенефельде. Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене восьми рейсов из Тегеля - четыре из них во Франкфурт-на-Майне, остальные - в Мюнхен, пишет DW.com.