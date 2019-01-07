Забастовка в аэропортах Берлина нарушит расписание рейсов

Работники служб безопасности двух берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд проведут предупредительную забастовку в понедельник, 7 января. Профсоюз Ver.di, защищающий интересы работников сферы обслуживания и госсектора, призвал их прекратить работу с 5 до 8.45 утра по местному времени (6.00 - 9.45 по Таллинну).
В результате забастовки могут пострадать пассажиры около 80 рейсов, примерно 60 из них запланированы в Тегеле, оставшиеся 20 - в Шенефельде. Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене восьми рейсов из Тегеля - четыре из них во Франкфурт-на-Майне, остальные - в Мюнхен, пишет DW.com.
Авиакомпании EasyJet, Ryanair и российский "Аэрофлот" также отменили часть рейсов, запланированных в Шенефельде. Администрация затронутых забастовкой аэропортов рекомендует пассажирам, намеревающимся вылететь утренними рейсами, заранее получить справочную информацию в соответствующих авиакомпаниях.
Профсоюз требует повысить оплату труда сотрудников службы безопасности до 20 евро в час. Очередной раунд тарифных переговоров с Федеральной ассоциацией компаний по авиационной безопасности (BDLS) закончился провалом.