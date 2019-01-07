Бизнес экс-мэра Отепя пошел ко дну вместе с государственными деньгами

В самом начале своей предпринимательской деятельности экс-политик первым делом обзавелся автомобилями, а немногим позже по инициативе Райдала появился документ, согласно которому он стал единоличным собственником предприятия.

По словам одного из инвесторов бизнес-проекта Мадиса Мюйра, вложившего в бизнес бывшего политика 10 000 евро, сомнения в целесообразности вложений возникли практически сразу, так как новоиспеченный бизнесмен первый делом арендовал для своей новой фирмы внедорожник и фургон.