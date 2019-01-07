Бизнес экс-мэра Отепя пошел ко дну вместе с государственными деньгами

Бизнес-идея экс-мэра Отепя Яануса Райдала, в свое время получившая финансирование со стороны EAS (Фонд содействия развитию предпринимательства), не принесла желаемого результата, поэтому к настоящему времени у предприятия бывшего политика накопилось долгов почти на 35 000 евро, пишет Äripäev.
В самом начале своей предпринимательской деятельности экс-политик первым делом обзавелся автомобилями, а немногим позже по инициативе Райдала появился документ, согласно которому он стал единоличным собственником предприятия.
По словам одного из инвесторов бизнес-проекта Мадиса Мюйра, вложившего в бизнес бывшего политика 10 000 евро, сомнения в целесообразности вложений возникли практически сразу, так как новоиспеченный бизнесмен первый делом арендовал для своей новой фирмы внедорожник и фургон.
Три года назад Lõuna-Eesti Postimees писал о том, что бывший мэр Отепя Яанус Райдал решил заняться бизнесом. Экс-политик решил производить полотенца-халаты, которые, по его мнению, должны были покорить рынки Европы и США.