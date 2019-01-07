Туристам придется раскошелиться за выезд из Японии

Отмечается, что сумма налогового сбора для выезда составит 1000 иен (около 8 евро). Закон действует для граждан всех стран. От уплаты сбора освобождаются лица, купившие билеты до 7 января, дети до двух лет, транзитные пассажиры, дипломаты и пассажиры правительственных спецрейсов, пишет lenta.ru. Также налог не будут платить экипажи судов и самолетов, а также пассажиры в случае вынужденной посадки самолета или захода в порт корабля из-за погодных условий.