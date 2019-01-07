Эксперт: прежних отношений РФ с Западом уже не будет

"Что касается "до 2014 года", то оно ушло безвозвратно. Тогдашняя модель отношений строилась на концептуальной предпосылке, что при всех сложностях и неурядицах, Россия рано или поздно станет частью объединенного лидирующего в мире Запада. Теперь нет ни России, которая к этому бы стремилась, ни Запада, который после холодной войны рассчитывал "впитать" в себя большую часть мира. То есть от прежней модели не осталось ничего", - сказал Лукьянов в интервью "Интерфаксу".

При этом, отмечает эксперт, когда мы говорим об отношениях России с внешним миром, "мы на подсознательном, инстинктивном уровне сразу думаем о Западе". "Но это неправильный подход, и раньше Западом мир не исчерпывался, а теперь тем более. Восток все важнее и влиятельнее", - продолжил он.

По мнению Лукьянова, урон, который кризис 2014 года нанес отношениям с Западом, "сказывается и на отношениях с Востоком".

"Они лишены необходимого баланса, и российские собеседники на Востоке прекрасно понимают вынужденную однобокость российской политики и, конечно, готовы этим пользоваться", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у России единомышленники, политолог высказал мнение, что "сейчас вообще не мир единомыслия". "Его нигде нет, даже среди тех, кто традиционно был и остается союзником. Ситуативные альянсы, временные партнерства для решения конкретных задач, неэксклюзивные, то есть предусматривающие многовекторность отношения - XXI век таков. Это открывает возможности, но не дает никаких гарантий, что они будут использованы", - сказал он.

"Политика должна быть намного более гибкой, реактивной, оперативной, ни в коем случае недогматической. Вы спрашиваете о нормализации - но главная проблема в том, что старая норма ушла либо уходит, а новой пока не появилось. И это всеобщая проблема", - заключил глава СВОП.

Кроме того, по его мнению, Россия уже не сможет доказать, что не вмешивается в избирательные процессы в других странах.

"Это невозможно. Волна пройдет, уже сейчас она скорее инерционна. Но осадок останется. Точнее, останется уверенность многих стран в том, что Россия этим занималась и может заняться в любой момент. Это уже неисправимо", - сказал Лукьянов.