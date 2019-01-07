Вельман: сделать православное Рождество госпраздником можно только при новой коалиции

«Идея Центристской партии сделать православное Рождество государственным праздником не вошла в коалиционное соглашение, поскольку один из партнеров - партия Isamaa - ее не поддерживает, - сказал Владимир Вельман порталу Rus.ERR , отметив, что именно поэтому Центристская партия в последние два года не возвращалась к обсуждению этого законопроекта.

« Изменится ли ситуация после выборов? Все будет зависеть от их результатов. Если мы займем более сильные, чем сейчас, позиции, то все возможно», - считает депутат, по словам которого, поддержать законопроект, согласно которому православное Рождество в Эстонии станет государственным праздником, могут соцдемы и партия «Эстония 200».