Пн, 7.01.2019
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Вельман: сделать православное Рождество госпраздником можно только при новой коалиции

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Владимир Вельман.

ФОТО: Jaanus Lensment

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Владимир Вельман считает, что православное Рождество может стать в Эстонии государственным праздником только при условии изменения состава нынешней правительственной коалиции.

«Идея Центристской партии сделать православное Рождество государственным праздником не вошла в коалиционное соглашение, поскольку один из партнеров - партия Isamaa - ее не поддерживает, - сказал Владимир Вельман порталу Rus.ERR, отметив, что именно поэтому Центристская партия в последние два года не возвращалась к обсуждению этого законопроекта.

« Изменится ли ситуация после выборов? Все будет зависеть от их результатов. Если мы займем более сильные, чем сейчас, позиции, то все возможно», - считает депутат, по словам  которого, поддержать законопроект, согласно которому православное Рождество в Эстонии станет государственным праздником, могут соцдемы и партия «Эстония 200».

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