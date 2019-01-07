Спасателям поступил ряд вызовов в связи с подгоревшей едой

4 января в 23.37 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Вярси в таллиннском районе Нымме. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в одной из квартир подгорела еда. Скорая помощь на месте осмотрела находившегося в квартире человека. Спасатели проветрили помещения и провели разъяснительную работу, отметил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного Центра.

Следующее сообщение о подгоревшей еде — на улице Пунане в районе Ласнамяэ — поступило в Центр тревоги в 3.08 часов 5 января. Спасатели и там проветрили в помещениях, провели разъяснительную работу и установили в квартире дымовой датчик.

В 2.02 часов 6 января в Центр тревоги вновь поступило сообщение о подгоревшей еде на улице Вильде в Мустамяэ. Спасатели проветрили в квартире и провели разъяснительную работу.