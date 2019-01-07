СМИ: встреча Трампа и Ким Чен Ына может произойти в Ханое

Так, по данным анонимных высокопоставленных источников в дипломатических кругах, пишет "Мунхва ильбо", "представители США и КНДР провели встречу в Ханое, чтобы обсудить сроки переговоров".

Агентство Bloomberg также сообщает, что ранее другая южнокорейская газета - "Чунан ильбо" - сообщала о визите Марка Ламберта из американского Госдепартамента во Вьетнам в декабре. М.Ламберт занимается вопросами, связанными с отношениями с КНДР. Также Вьетнам в конце ноября - начале декабря посетил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, отмечает Bloomberg.

Первая встреча двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Сам Трамп ранее уже заявил, что намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном, однако дата и место переговоров пока не объявлены.